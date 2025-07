FOTO – Beltran e Moreno si allenano insieme in Toscana, ultima volta?

I due argentini Beltran e Moreno sono sempre in Toscana. I due si stanno allenando con un preparatore personale in zona Forte dei Marmi. Il loro futuro? Entrambi non sembrano al centro del progetto di Pioli. Il difensore classe 2003 in particolare, dopo una sola stagione in viola, saluta Firenze e la Serie A in direzione Liga spagnola.