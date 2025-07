VN – Moreno lascia la Fiorentina e va in Spagna. Valentini-Verona, le ultime

Due difensori in uscita: una cessione è definita, l'altra in corso

Dopo una sola stagione in viola, il difensore argentino classe 2003 saluta Firenze e la Serie A in direzione Liga spagnola. Domani si chiude per il prestito al Levante. La formazione valenciana ha vinto la concorrenza di Espanyol, Osasuna e Verona, grazie alla preferenza espressa dallo stesso Moreno.