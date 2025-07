In arrivo l’offerta per Esposito. Il ragazzo apre alla pista Fiorentina

Il nome più caldo in orbita Fiorentina è quello di Sebastiano Esposito. In arrivo la prima offerta all'Inter

Dopo Mattia Viti e Jacopo Fazzini, un altro ex Empoli potrebbe rinfoltire la rosa della Fiorentina di Stefano Pioli. Sebastiano Esposito viene da una buona stagione in maglia azzurra, e piace molto a Pradè e Goretti. I due stanno preparando un'offerta, come scrive il Corriere dello Sport, all'Inter. Il suo contratto scade nel 2026 e potrebbe essere un rinforzo in più nell'attacco di Pioli, andando a formare un quartetto con Kean, Dzeko e Gudmundsson niente male.