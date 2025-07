FOTO – Beltran e Moreno in Toscana: si sono allenati al Forte dei Marmi

Beltran e Moreno sono in Toscana. I due si sono allenati oggi con un preparatore personale in quel di Forte dei Marmi

Beltran e Moreno sono in Toscana. I due si sono allenati oggi con un preparatore personale in quel di Forte dei Marmi. Il loro futuro? Entrambi non sembrano al centro del progetto di Pioli. L'attaccante, con l'eventuale arrivo di Esposito, avrebbe la strada bloccata, con Commisso che avrebbe già fissato il prezzo.