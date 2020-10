Fascia a Chiesa, l’opinione: “Gli ultras impongono, la società piega la testa. No comment”

Tra i tanti argomenti lasciati in eredità dalla sconfitta casalinga di ieri sera della Fiorentina contro la Sampdoria c’è anche la discussa fascia da capitano portata al braccio da Federico Chiesa (CLICCA QUI per saperne di più). A tal proposito, riportiamo il commento su Twitter di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e di Radio24: “Breve storia triste: i compagni vogliono che Chiesa sia capitano in quella che potrebbe essere la sua ultima con la Fiorentina, gli ultras impongono che non indossi la fascia di Astori e il club piega la testa. Agli ultras. No comment”.