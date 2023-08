Castrovilli via, un errore o giusto cederlo? Ecco il giudizio dei nostri followers

E' stata sicuramente la notizia della giornata di ieri, Gaetano Castrovilli non sarà più un giocatore della Fiorentina. Il numero dieci dopo una lunga esperienza in viola, iniziata nelle giovanili, è partito nella notte per iniziare la sua nuova avventura in Premier League con il Bourneoutm. L'umore della piazza è contrapposto, tra chi rimpiange la partenza del giocatore a chi, invece, apprezza la mossa mercato della dirigenza gigliata. Per questo sulla nostra pagina Instagram vi abbiamo chiesto un giudizio sull'operazione.