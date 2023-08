Radio Bruno: Castrovilli saluta, ecco a chi pensa la Fiorentina per sostituirlo

La Fiorentina corre ai ripari per tamponare la partenza del numero dieci

E' la notizia del giorno e non potrebbe essere altrimenti: Gaetano Castrovilli saluta la Fiorentina per andarsene al Bournemouth. Un trasferimento che sicuramente mobiliterà il mercato in entrata della squadra gigliata che secondo quanto riporta Radio Bruno, che trova conferme dalla nostra redazione, avrebbe già pensato con chi andarlo a sostituire: trattasi di Roberto Pereyra (LA SCHEDA), centrocampista argentino attualmente svincolato dopo la lunga esperienza all'Udinese.