E' terminata l'avventura di Gaetano Castrovilli alla Fiorentina. A breve, infatti, il centrocampista pugliese diventerà un nuovo giocatore del Bournemouth. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews.com, l'ormai ex numero dieci gigliato è partito per l'Inghilterra nella prima mattinata di venerdì 4 agosto per sistemare alcune pratiche relative al visto. L'affare dovrebbe concludersi in serata.