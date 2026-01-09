Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, così l'ex calciatore dell'Atalanta e collaboratore tecnico, Cristian Raimondi, ha salutato così il centrocampista tramite una storia Instagram. Le sue parole:
Atalanta, Raimondi saluta Brescianini: "Esempio di grande uomo"
social
Atalanta, Raimondi saluta Brescianini: “Esempio di grande uomo”
Il saluto a Marco Brescianini dell'ex calciatore dell'Atalanta e collaboratore tecnico, Cristian Raimondi, sui suoi profili social
Esempio perfetto di grande uomo! Maglia sudata sempre! In bocca al lupo, Marco!
