Atalanta, Raimondi saluta Brescianini: “Esempio di grande uomo”

Il saluto a Marco Brescianini dell'ex calciatore dell'Atalanta e collaboratore tecnico, Cristian Raimondi, sui suoi profili social

Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, così l'ex calciatore dell'Atalanta e collaboratore tecnico, Cristian Raimondi, ha salutato così il centrocampista tramite una storia Instagram. Le sue parole: