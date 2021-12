Sponsor di maglia: la Fiorentina è seconda in Serie A grazie a Mediacom

Solo la Juventus incassa più della Fiorentina dal suo sponsor di maglia. Alle spalle dei viola ci sono Inter, Sassuolo, Milan e Napoli

Crescono nella stagione 2021/22 i ricavi da sponsor di maglia per i club di Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, sottolineando che nel complesso le società del massimo campionato italiano incassano quest’anno 198 milioni di euro come somma dei compensi base di tutti i contratti, più eventuali bonus. Un dato in forte crescita rispetto alle stagioni precedenti: 169 milioni nel 2020/21, 162 milioni nel 2019/20. La Juventus si conferma al primo posto nella classifica complessiva, con 57 milioni di euro più bonus, la maggior parte incassati da Jeep.