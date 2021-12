Commisso, problemi di salute sotto controllo. La sua visita in città…

È durata soltanto cinque giorni la presenza in Italia di Rocco Commisso, perché ieri il presidente viola è stato costretto a ripartire per gli States a causa di problemi di salute. Il Corriere Dello Sport ricostruisce le ultime ore a Firenze...

È durata soltanto cinque giorni la presenza in Italia di Rocco Commisso, perché ieri il presidente viola è stato costretto a ripartire per gli States a causa di problemi di salute. Il Corriere Dello Sport ricostruisce le ultime ore a Firenze del patron, evidenziando come il magnate italo-americano si sia immerso nella realtà cittadina e abbia presenziato a molte partite: Empoli, Bozzi per la Primavera, Franchi contro la Samp. E proprio la sua costante presenza sugli spalti e l'esposizione a temperature non ottimali potrebbe aver consigliato i medici a far ripartire Commisso. Il presidente si è sottoposto anche a test Covid, risultati sempre negativi. Nella sua fugace permanenza toscana, il numero uno gigliato è riuscito a partecipare alla festa di Natale dei dipendenti Fiorentina e nei suoi piani ci sarebbe stata l'idea di rimanere molto più a lungo, almeno fino al 22 dicembre (giorno di Verona-Fiorentina). Come si legge, nei piani originari c'era anche la possibilità di trascorrere il Natale nel nostro Paese, ma poi i piani sono cambiati. La sua visita ha comunque portato alla squadra grande impatto e fiducia.