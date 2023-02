Juventus-Fiorentina con un clima “tiepido”: ma per i viola vale il triplo

Classifica modesta per entrambe le squadre e sciopero dei tifosi viola a Torino. Domani, domenica 12 febbraio, alle ore 18:00, si gioca Juventus-Fiorentina e la sensazione è che il clima intorno alle due squadre abbia ridimensionato l'attesa che di solito avvolge questa gara. Come scrive La Nazione, per quanto riguarda i viola la vera attesa sarebbe per la sfida di giovedì contro il Braga in Portogallo, per la gara di andata di Conference League dello spareggio che varrà l'ingresso agli ottavi di finale. Il risultato e la prestazione della squadra contro la Juventus avrò tre conseguenze immediate, in un momento decisamente delicatissimo.