"Fate ridere". Queste le parole della Curva Fiesole dopo il match perso contro il Bologna . Uno sfogo che non è piaciuto ne a Italiano e ne a Rocco Commisso , che con toni differenti hanno difeso squadra e risultati. Eppure, il tredicesimo posto in campionato non può essere considerato un risultato all'altezza dell'ambizione viola. La Coppa Italia e la Conference gettano per ora acqua sul fuoco, ma la contestazione totale sembra davvero dietro l'angolo. La Fiorentina non vince più in campionato, ma l'Europa è ancora possibile. Il gioco c'è, mancano i gol. Manca l'aggressività. Manca veramente poco per la svolta definitiva.

"Scusi, chi ha fatto palo?"

"In campionato ci gira tutto male". Sembra essere questo il pensiero di Vincenzo Italiano. Dargli torto infatti è davvero complicato. A Roma con la Lazio la prestazione c'è stata e i sogni dell'impresa si sgretolano davanti alla traversa di Milenkovic al 94'. Contro il Bologna, non è scesa in campo una buona Fiorentina, ma nemmeno quella squadra che a inizio campionato non trovava la propria anima. La squadra di Motta ha meritato, senza dubbio, ma la rovesciata di Saponara reclama ancora vendetta, ma non solo. La sensazione è che basti poco, veramente poco a questa Fiorentina per portare a casa punti. Contestazione? Il rapporto con il Franchi è davvero in bilico. Adesso contestare, anche se può sembrare doveroso, non porterebbe a nulla di positivo. Domenica c'è la Juventus, poi la trasferta fondamentale contro il Braga. Tutto sembra ruotare intorno alla Conference League, anche perchè la Coppa Italia è ancora lontana e visto l'andamento in campionato, potrà non bastare per ricucire un rapporto incrinato. Insomma cara Fiorentina, non ci resta che ridere.