Tuttosport: “Commisso, occhio. La Juve ti fa bene”

" Commisso, occhio. La Juve ti fa bene ". Titola così Tuttosport in riferimento agli affari di mercato che hanno portato Chiesa e Vlahovic a Torino. Il quotidiano scrive che mai come questa Juventus-Fiorentina sia una resa dei conti. Economici, contabili, di bilancio. "E' stato proprio il patron Rocco Commisso pochi giorni fa ad alzare i toni e a prendere di mira le torinesi, ritrovatesi inaspettatamente dalla stessa parte", si legge sul giornale che ripercorre le parole dette da Commisso nei confronti di Urbano Cairo e della Juventus.

"Pur nel rispetto delle opinioni di tutti - si legge nell'articolo di Fabio Riva -, è comunque quantomeno curioso che il numero viola punti il dito contro la Juventus, accusata di aver basato le sue vittorie sulla creazione di un sistema basato sull'utilizzo di operazioni farlocche e plusvalenze fittizie tese a taroccare i bilanci. Curioso perché proprio la Fiorentina sotto la gestione di Commisso è una delle società che maggiormente hanno beneficiato delle movimentazioni economiche della Juventus e dei suoi pagamenti tutt'altro che fittizi. Dilazioni in comode rate, quello sì, ma fittizi mica tanto.

Chiesa è stato tesserato dai bianconeri nell'ottobre 2020 con la formula del prestito biennale oneroso (10 milioni) con l'obbligo di riscatto (40 milioni di euro pagabili in tre esercizi) più bonus (fino a 10 ulteriori milioni di euro). Per un ammontare di 50 milioni di euro.

Vlahovic è stato, invece, tesserato nel gennaio 2022 con la formula dell'acquisto a titolo definitivo: 70 milioni pagabili in tre esercizi più bonus (fino a 10 ulteriori milioni di euro). Si arriva a un totale di 140 milioni di euro (considerando anche i bonus) che sono in parte già arrivati e che in parte arriveranno nelle casse della Fiorentina. Grosso modo la cifra che ha speso Commisso nel giugno 2019".