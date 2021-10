Brambati: “La Fiorentina non può pensare di chiedere 60 mln per Vlahovic”

L'ex giocatore sull'attaccante serbo: "Se il Milan sostituisse Ibra con lui sarebbe uno dei più grandi colpi dei prossimi anni"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Lucca e di Vlahovic nel corso del suo intervento ai microfoni di tmw radio. Questo il pensiero dell'ex Torino su Lucca: "Molti parlano di giovani ma quando si tratta di farli giocare, di dargli spazio, si preferiscono ancora giocatori esperti. A me viene in mente Gigi Radice, che mi diceva all'epoca 'in Serie C quando tu lasci dieci palle gol a un attaccante forse ti fa due gol, in B cinque, in A tutti e dieci'. La categoria è importante, questo è il succo. In Italia siamo subito pronti a fare paragoni, mettendogli forse troppa responsabilità. Lucca ha delle qualità, anche fuori dal normale, ma forse qualche grande lo prenderà per poi fargli fare le ossa da qualche parte".