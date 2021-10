Vlahovic, arrivano conferme: la priorità di giocatore ed entourage è la Serie A

Confermata anche la richiesta di informazioni fatta negli ultimi tempi dalla Juventus. E' ormai chiaro l'interesse del club bianconero per l'attaccante serbo

Arrivano conferme circa l'indiscrezione di due giorni fa firmata Violanews.com . Anche secondo quanto riporta tuttomercatoweb, infatti, pur non escludendo la pista esterna, la priorità di Vlahovic e del suo entourage per il futuro, al momento, è la Serie A.

Confermata anche la richiesta di informazioni fatta negli ultimi tempi dalla Juventus. E' ormai chiaro l'interesse del club bianconero per Vlahovic, ma restando in Italia non è escluso che si possa fare avanti anche il Milan.