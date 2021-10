Quando impareremo?

Prima Bernardeschi e Chiesa, poi Vlahovic: situazioni diverse ma stesso epilogo. Prevenire per evitare bagni di sangue (e di affetto)

La domanda posta nel titolo sorge spontanea, o almeno dovrebbe. Non importa scomodare il passato più lontano per capire quanto sia breve la memoria di una piazza, quella viola, che sembra cadere ogni volta nel solito refrain. Giusto per citare gli ultimi casi, certamente diversi tra loro ma uniti dal solito epilogo: Chiesa non è come Bernardeschi, non punterà i piedi, Vlahovic non è come Chiesa, sarà un'altra storia. E poi? Avanti il prossimo, che immaginiamo non sarà come Vlahovic. Il feeling con l'ambiente sarà diverso, altra professionalità. Lotterà per la maglia e soprattutto, quando arriverà il momento di lasciarsi, lo farà garantendo alla Fiorentina le migliori condizioni possibili. Certo.