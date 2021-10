VN – Juventus in pole per Vlahovic. Il giocatore preferisce la soluzione italiana

Il punto sul futuro del centravanti serbo

Come abbiamo raccontato anche durante tutta l’estate, Vlahovic e l’agente non sono mai stati così convinti di rinnovare. Proprio per sfruttare la possibilità di arrivare ad un anno dalla scadenza e poter scegliere loro la destinazione. E in questo momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la squadra più avanti nella corsa al classe 2000 è la Juventus. Il ragazzo sta bene in Italia e vuole fare il grande salto. E il club bianconero si è mosso in maniera importante con l’agente del giocatore arrivando a proporre di un quinquiennale da sei milioni.