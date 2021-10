Dall’Inghilterra confermano: il Liverpool si muove per Dusan Vlahovic

La squadra di Klopp pronta a tentare il colpo

Il nome di Dusan Vlahovic è destinato ad infiammare il mercato internazionale nei prossimi mesi. Sul serbo, in rottura con la Fiorentina, si sono accesi i fari delle società di mezz'Europa. In questo senso, arriva la conferma su una delle pretendenti della caccia al classe 2000. Come scrive il Daily Mirror, infatti, i Reds stanno valutando una mossa per provare a strappare il numero nove Viola alla concorrenza. Saranno mesi caldissimi.