Nove top team su Vlahovic. Ma niente formule comode ‘alla Chiesa’

La Fiorentina vuole evitare un nuovo caso Chiesa

A questo punto, resta solamente da capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina prova a fare il punto dei club che seguono con più interesse il classe 2000. Il prezzo resta roba per pochi, magari non quei 100 milioni tanto caldeggiati, ma è difficile che il serbo si muova per meno di 75. Stavolta, però, non sono previsti pagamenti troppo dilazionati come accaduto con Federico Chiesa. Inoltre, il serbo partirà a gennaio solo nel caso in cui venga individuato un degno sostituto.

Una delle pretendenti più agguerrite è l'Atletico Madrid, che fino all'ultimo aveva provato a strappare Dusan alla Fiorentina questa estate. In Inghilterra ci sono City e Tottenham in pole. Non è da escludere, però, anche la pista Manchester United o quella che porta a Liverpool, a secco di grandi colpi questa estate. In Germania osservano con attenzione Bayern e Borussia Dortmund che, in caso di cessione di Haaland potrebbe fare un pensierino su Vlahovic. Infine, c'è il PSG che, di certo, non avrà problemi di liquidità. E in Italia? Solo la Juve. Il serbo è la prima scelta di Allegri e un'intesa non sarebbe difficile da trovare. L'ostacolo maggiore ha però un nome ben preciso: si chiama Fiorentina.