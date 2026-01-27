Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset dopo l'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Como:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite interviste post partita Vanoli: “Commettiamo errori che condannano, bisogna cambiare il chip mentale”
news viola
Vanoli: “Commettiamo errori che condannano, bisogna cambiare il chip mentale”
L'analisi dell'allenatore dopo il fischio finale
Manca quello che ci serve per fare il salto, la cattiveria, la voglia di non prendere gol. Il secondo è una palla lasciata male lì, per l'ennesima volta... Abbiamo fatto un bel primo tempo, dobbiamo essere più determinati, abbiamo preso ancora gol su calcio d'angolo. Speriamo che Piccoli non si sia fatto nulla di importante, siamo senza punte e anche dietro siamo abbastanza in difficoltà.
Cose positive—
Il mio dispiacere è che dobbiamo cambiare il chip mentale, aver voglia di portare a casa qualcosa che ci meritiamo. Quello che abbiamo fatto nel primo tempo lo potevamo fare anche nel secondo. Stiamo facendo errori che condannano. Non si può uscire dalla partita, ci si deve star dentro, la Coppa Italia è a eliminazione diretta e può succedere di tutto. Dietro erano tutti prodotti del vivaio, ne sono fiero, ma anche chi è entrato deve stare più sul pezzo.
Difficoltà con le piccole—
Contro le cosiddette dirette concorrenti abbiamo fatto pochi punti, questo ci deve far rendere conto del fatto che la salvezza passa da queste partite che valgono sei punti. Se fai la partita, devi stare ancora più concentrato. Sul secondo gol eravamo in 4 contro 1, dobbiamo inserire quella fame.
© RIPRODUZIONE RISERVATA