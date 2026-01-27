Riganò duro: “Franchi terra di conquista. Fossi un giocatore mi vergognerei”

«Voglio uscire correndo e lottando. Vedo una squadra spenta. Non puoi uscire così dalla Coppa Italia. Io mi vergognerei fossi nei giocatori della Fiorentina quest’oggi. Senza anima e grinta ».

Riganò sottolinea come la gara, per come si era messa, avrebbe potuto avere un epilogo diverso: «La partita si era messa pure bene. Dopo il secondo gol del Como è mancata anche una reazione di pancia. È una competizione importante e andava onorata. Si poteva mettere qualche titolare in più in campo».