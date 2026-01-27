Christian Riganò non usa giri di parole. Intervenuto a Radio Bruno dopo l’eliminazione della Fiorentina contro il Como negli ottavi di Coppa Italia, l’ex attaccante viola ha espresso tutta la sua amarezza per la prestazione della squadra di Vanoli.
news viola
Riganò duro: “Franchi terra di conquista. Fossi un giocatore mi vergognerei”
«Voglio uscire correndo e lottando. Vedo una squadra spenta. Non puoi uscire così dalla Coppa Italia. Io mi vergognerei fossi nei giocatori della Fiorentina quest’oggi. Senza anima e grinta».
Riganò sottolinea come la gara, per come si era messa, avrebbe potuto avere un epilogo diverso: «La partita si era messa pure bene. Dopo il secondo gol del Como è mancata anche una reazione di pancia. È una competizione importante e andava onorata. Si poteva mettere qualche titolare in più in campo».
Poi l’analisi tecnica: «Con l’ingresso di Fagioli il centrocampo è cambiato. Mi dispiace per la gente che oltre alla passione, ci mette anche i soldi per andare allo stadio. Voglio perdere giocando».
Infine l’amaro commento sul Franchi: «Il Franchi era un fortino, oggi è terra di conquista».
