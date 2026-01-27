Diego Carlos: “La Coppa Italia un obiettivo. Sogno il Brasile”

Diego Carlos, difensore brasiliano del Como, ha parlato alle reti Mediaset prima della sfida del Franchi:
Diego Carlos è uno dei leader del Como. L'ex Siviglia punta anche alla Nazionale brasiliana
"La Coppa Italia è un ovbiettivo per noi, stiamo mgilioando nel corso della stagione. Seguiamo il nostro allenatore, amo raggiungere i migliori risultatio. La Nazionale brasiliana è un obiettivo importante, mi hanno chiamato in passato, ma ero infortunato"
