Harrison scalpita: “Sono qui da pochi giorni, ma l’atmosfera è fantastica”

Jack Harrison, ala della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Como:
E' fantastico essere qui, sono stato accolto bene da giocatori e allenatore. Il centro sportivo e la città sono fantastici, spero di dare il mio contributo. Impressioni? Sono qui da poco, ho giocato solo una partita, difficile dire cosa ci sia di diverso rispetto al calcio inglese, ma l'atmosfera è fantastica e ho voglia di scendere in campo.
