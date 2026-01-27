Vanoli: “Perché gioca Balbo e come sta Kean. Vogliamo dare risposte a Commisso Jr”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Como:
Joseph e Catherine Commisso hanno fatto discorsi commoventi, ci hanno fatto capire quanto tengono alla Fiorentina e quanto vogliono investire nella società come ha fatto Rocco, quindi dobbiamo far vedere loro anche noi che ci siamo.
Balbo titolare—
I ragazzi che salgono con, noi, Kouadio, Kospo, si allenano sempre al massimo, è giusto che quando arriva l'occasione venga loro data. Parisi domani torna con noi, Gosens veniva da carichi importanti e quindi eravamo un po' corti.
Kean—
Kean sta seguendo il suo percorso di recupero, presto sarà con noi, si avvicina piano piano al rientro.
