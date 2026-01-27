Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Perché gioca Balbo e come sta Kean. Vogliamo dare risposte a Commisso Jr”

news viola

Vanoli: “Perché gioca Balbo e come sta Kean. Vogliamo dare risposte a Commisso Jr”

Vanoli: “Perché gioca Balbo e come sta Kean. Vogliamo dare risposte a Commisso Jr” - immagine 1
L'intervento dell'allenatore
Redazione VN

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Como:

Joseph e Catherine Commisso hanno fatto discorsi commoventi, ci hanno fatto capire quanto tengono alla Fiorentina e quanto vogliono investire nella società come ha fatto Rocco, quindi dobbiamo far vedere loro anche noi che ci siamo.

Balbo titolare

—  

I ragazzi che salgono con, noi, Kouadio, Kospo, si allenano sempre al massimo, è giusto che quando arriva l'occasione venga loro data. Parisi domani torna con noi, Gosens veniva da carichi importanti e quindi eravamo un po' corti.

Kean

—  

Kean sta seguendo il suo percorso di recupero, presto sarà con noi, si avvicina piano piano al rientro.

Leggi anche
Diego Carlos: “La Coppa Italia un obiettivo. Sogno il Brasile”
Harrison scalpita: “Sono qui da pochi giorni, ma l’atmosfera è fantastica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA