Parole durissime quelle di David Guetta a Radio Bruno dopo l’eliminazione della Fiorentina contro il Como negli ottavi di finale di Coppa Italia.
news viola
Guetta: “Disonorata la storia viola. Non capisco il clamore per certi giocatori”
“Siamo stati vergognosi. Non puoi uscire in questo modo davanti al tuo pubblico. Sei la Fiorentina, con 100 anni di storia. Aver lasciato la Coppa Italia in questo modo è inconcepibile. Se ti sei voluto liberare del peso della Coppa è ancora peggio: non porteresti rispetto a tutti i tifosi che ti seguono”.
Guetta punta il dito soprattutto sull’atteggiamento della squadra: “Spero che a Napoli venga fatta una grande partita, dato che oggi la squadra non ha praticamente giocato. Ci stiamo adeguando al peggio”.
Poi l’affondo sui singoli e sulle valutazioni che circondano alcuni giovani viola: “Comuzzo è valutato 20 milioni, Fortini 15, Harrison è arrivato in pompa magna, Ndour un grande talento, tutti a dire ‘perché non gioca Fazzini’. Non capisco questo clamore per questi calciatori. Da queste riserve devo vedere una partita che disonora la storia viola? Mi sembra assurdo”.
Chiusura con un richiamo al rispetto per la società: “Ci vuole rispetto anche per il nuovo presidente Giuseppe”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA