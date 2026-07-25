La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è pronta a vivere la sua prima vera uscita della pre-season 2026/27. Dopo la sgambata contro la Fiorentina Primavera e il test contro il Gubbio, i viola scendono in campo nel secondo giorno di ritiro londinese contro il QPR, club di seconda serie inglese.
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QPR-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa a centrocampo. C’è Kean
Seconda uscita stagionale per la nuova Fiorentina targata Grosso-Paratici: ecco gli undici che inizieranno dal 1' contro il QPR
Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00. A Loftus Road la Fiorentina giocherà il primo dei due impegni in terra inglese, prima di affrontare mercoledì sera il Watford di Edoardo Bove e Alessio Dionisi.
Di seguito le formazioni ufficiali:
QPR (4-2-3-1): Charles; Mbengue, Dunne, Edwards, Kemper; Kone, Madsen; Smyth, Vale, Chair; Burrel. All. Stephan
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Dragusin, Viery, Brescianini; Oulai, Ndour, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson. All. Grosso
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