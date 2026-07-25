Per chi si stesse chiedendo quanto guadagnino i tecnici della Serie A, arrivano le cifre ufficiali: Transfermarkt ha infatti pubblicato la classifica aggiornata sugli ingaggi degli allenatori del massimo campionato italiano. In vetta alla graduatoria troviamo Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, che guidano la lista con uno stipendio da 9 milioni di euro lordi a stagione.
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FOTO – Stipendi allenatori Serie A: Grosso a metà precisa, sorprende Juric
Scopri gli stipendi degli allenatori di Serie A: da Gasperini e Spalletti in vetta fino a Grosso e Juric. La classifica completa
Scorrendo la classifica, Fabio Grosso si posiziona esattamente a metà della graduatoria con 2,2 milioni di euro lordi annui. A sorprendere sono invece le cifre di Domenico Tedesco e Ivan Jurić, i quali raggiungono un ingaggio di ben 3,7 milioni di euro lordi all'anno. Di seguito la classifica completa:
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