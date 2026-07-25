FOTO – Stipendi allenatori Serie A: Grosso a metà precisa, sorprende Juric

Scopri gli stipendi degli allenatori di Serie A: da Gasperini e Spalletti in vetta fino a Grosso e Juric. La classifica completa

Per chi si stesse chiedendo quanto guadagnino i tecnici della Serie A, arrivano le cifre ufficiali: Transfermarkt ha infatti pubblicato la classifica aggiornata sugli ingaggi degli allenatori del massimo campionato italiano. In vetta alla graduatoria troviamo Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, che guidano la lista con uno stipendio da 9 milioni di euro lordi a stagione.