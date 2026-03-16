Allo Stadio "Zini" la Fiorentina si gioca tantissimo, più di un pezzo di salvezza. Paolo Vanoli ed i suoi uomini non possono sbagliare un match decisivo della stagione, visti classificae il calendario. Andiamo a vedere le scelte di formazione del tecnico viola e di quello dei grigiorossi Davide Nicola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Cremonese-Fiorentina, formazioni ufficiali: Piccoli davanti, Kean dalla panchina
le scelte
Cremonese-Fiorentina, formazioni ufficiali: Piccoli davanti, Kean dalla panchina
Andiamo a vedere le scelte di formazione del di Vanoli e Nicola per Cremonese-Fiorentina, posticipo della 29° di Serie A
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Bondo, Thorsby, Floriani; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Ranieri, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA