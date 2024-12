Fuori Biraghi come anticipato da Palladino per scelta tecnica, non ci sono Pongracic e Cataldi infortunati. Il tecnico chiama i Primavera Harder e Rubino

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di Conference League, contro il Lask. Sono 23 i calciatori chiamati da Palladino per la sfida del Franchi, stasera alle 18:45. Fuori Cristiano Biraghi, come anticipato da Raffaele Palladino per scelta tecnica. C'è invece regolarmente Fabiano Parisi, l'altro assistito che Giuffredi ieri ha messo sul mercato per gennaio. Non ci sono neppure Pongracic e Cataldi, infortunati. Il tecnico gigliato chiama i Primavera Jonas Harder per completare il centrocampo e Tommaso Rubino in attacco.