Valcareggi: “Pensate se avessimo mandato Vlahovic a farsi le ossa…”

Il procuratore sportivo, Furio Valcareggi, è stato ospite di 30° minuto, trasmisione di Simone Pagnini visibile in streaming su Violanews.com. Questo il suo commento sull’attaccante serbo:

Vlahovic? L’ho sempre difeso a spada tratta. Per molti non era pronto a fare il titolare della Fiorentina. Pensa che danno avrebbero fatto se l’avessero mandato a fare le ossa. Adesso i cinquanta milioni che ha il serbo come valutazione te li sognavi. Al suo posto volevano Belotti, Caputo, Zapata… Hanno segnato tutti meno di Dusan. Direttore sportivo? Non hanno più il ruolo del tempo. Serve dare carta bianca all’allenatore, poi il ds va a fare la spesa sulle richieste del tecnico. Da chi ripartire? Da un allenatore vincente che ha un curriculum; De Zerbi, per esempio, è sopravvalutato. Il Sassuolo è un’ottima squadra, lui non sta facendo miracoli. Italiano non è pronto per Firenze adesso, magari tra tre anni. Gattuso? Va benissimo, a Firenze serve una corazza speciale