Settimana importante per il Pentasport di Radio Bruno. Nelle prossime puntate infatti David Guetta annuncerà i nuovi opinionisti che entreranno a far parte di una consolidata batteria di voci che offre spunti, analisi e riflessioni su tutto ciò che riguarda la Fiorentina. Si tratta di rinforzi di primo piano, i nomi per ora restano top secret: per scoprirli basta restare all’ascolto della radio leader d’ascolti nel panorama viola.