Martorelli a VN: “Gattuso è la scelta giusta. Vlahovic da blindare. Pradè…”

L’agente Giocondo Martorelli ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Il procuratore ha analizzato tanti temi fra cui i nomi per la panchina Viola ed il capitolo rinnovi.

Martorelli, come vede Iachini nella sua nuova avventura dopo le dimissioni di Prandelli?

Sono dispiaciuto per la decisione di Prandelli perché lo reputo una grande persona e mi dispiace soprattutto sul piano umano. Però credo che la Fiorentina troverà le forze per tirarsi fuori da questa situazione molto complicata. Il risultato di Genova è stato positivo, muovere la classifica in questo momento è salutare. Penso che da qui alla fine riuscirà ad uscire da questo momento di grande negatività. Credo che Iachini abbia tutte le qualità per portare la nave in porto. Conosce l’ambiente ed è un allenatore preparato. Sono convinto che la squadra sia in buone mani. Poi la società farà delle valutazioni su come ripartire.

A questo proposito, lei chi vedrebbe bene sulla panchina Viola? Si sono fatti nomi come Sarri o Gattuso

È difficile capire quali siano le volontà della società. Questi due nomi sono molto importanti ma bisogna anche guardare in faccia la realtà. Credo che Sarri sia molto difficile. Anche per un discorso d’ingaggio. Gattuso lo vedo lontano dal progetto Napoli ma ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Credo potrebbe essere una scelta giusta su cui riprogrammare e fare un progetto importante

Come agirebbe per quanto riguarda le vicende contrattuali legate a Vlahovic, Milenkovic e Pezzella?

La priorità assoluta è quella di Vlahovic. Trovare il modo di blindare questo ragazzo, non c’è dubbio. Si sta parlando di un 2000, in Europa dopo Haaland non esistono attaccanti di questo valore e di questa età. La priorità deve essere quella di prolungare il suo contratto. Milenkovic può essere destinato ad una vendita. Per quanto riguarda Pezzella dipende anche dalle volontà di un allenatore futuro. Si tratta più di un aspetto tecnico piuttosto che economico.

Sull’operato di Pradè cosa pensa?

Do un ottimo giudizio sul Pradè dirigente, è bravo, capace e con grande esperienza. Sfido chiunque a trovare un dirigente in Italia che nelle varie campagne acquisti non abbia commesso errori. Le valutazioni devono essere fatte complessivamente. Il mio giudizio su di lui rimane positivo. Sia per qualità, che per serietà che per competenza. Poi certo, nessuno, dalla società ai calciatori, è contento di quest’annata. Ma il mio giudizio su Pradè resta positivo.

