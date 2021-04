Millenial a chi? Vlahovic, da ragazzino di belle speranze alla confidenza col gol

Non chiamatelo più millenial. Dusan Vlahovic oggi è un centravanti fatto e finito. Ci mancherebbe, anche un giocatore a fine carriera può migliorare quindi figuriamoci se non può farlo lui. Rispetto ad inizio campionato, nessuno nella rosa della Fiorentina è cresciuto come lui. E non contano solo i gol che adesso sono tredici, appena uno in meno del primo Simeone di Firenze che fu pagato quasi venti milioni. Il principale cambiamento o meglio, salto in avanti, il serbo l’ha fatto sul piano fisico. E’ sempre stato strutturato, ben piazzato. Ma adesso è come se avesse capito come trarre beneficio da questa qualità. Il possesso palla spalle alla porta, la protezione del pallone, restare in piedi dopo i contrasti: tutte novità nella sua interpretazione della partita. Sui mezzi tecnici nessuno ha mai sollevato interrogativi.

L’esplosione di Dusan è figlia del lavoro fatto con Cesare Prandelli, impossibile dimenticare il suo affettuoso saluto all’allenatore quando si è dimesso. Anche Iachini, presentando la gara contro il Genoa, aveva ribadito di avergli dato fiducia incondizionata dopo la grigia prova contro l’Inter nel girone di andata. Senza dubbio i meriti principali sono del giocatore che, fin da quando c’era Montella, a fine allenamento restava una mezz’oretta in più sul campo insieme a Nicola Caccia per curare i movimenti da centravanti. Il lavoro sta dando i suoi frutti, Dusan è sbocciato e sono soltanto i suoi gol che hanno evitato alla Fiorentina di scivolare più giù in classifica. In estate non andrà agli Europei, la Serbia non è qualificata. Un dispiacere, ma proprio in quei giorni sarà il momento di trattare il rinnovo con la Fiorentina. L’accordo non è semplice, ma dopo averlo atteso a lungo la società non può non portare a casa l’autografo sul foglio più prezioso.