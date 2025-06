Fiorentina, svolta allenatore? Contatti continui con Pioli. C’è l’apertura

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro tecnico della Fiorentina. Farioli, Gilardino, Baroni, ma si è capito nelle ultime ore che il preferito della dirigenza viola sia Stefano Pioli, per cui la viola sarebbe un ritorno. E a questo proposito, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio scrive: "Dopo la separazione con Raffaele Palladino, avvenuta lo scorso 30 maggio, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore. A questo proposito, c’è l’apertura di Stefano Pioli per tornare sulla panchina della Viola. Tra le parti ci sono contatti continui. L’allenatore ex Milan, Lazio e Inter tra le altre ha allenato la Fiorentina da luglio 20217 ad aprile 2019. Attualmente Pioli ricopre il ruolo di allenatore dell’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, e percepisce 12 milioni di euro. Ma ora ha aperto alla possibilità di tornare in Italia, più precisamente alla Fiorentina".