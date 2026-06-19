Scomparsa Protti, la nota della Fiorentina: “Esempio indelebile di forza e dignità”

La mattinata di oggi è purtroppo stata scossa da una brutta notizia che riguarda da vicino il mondo del calcio italiano e tocca profondamente anche la Toscana. Nella notte, infatti, si è spento all'età di 58 anni Igor Protti. Ex straordinario attaccante, capocannoniere di Serie A, B e C, e autentica leggenda e bandiera del Livorno, Protti lottava da tempo con coraggio e determinazione contro una grave malattia.