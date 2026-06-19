La mattinata di oggi è purtroppo stata scossa da una brutta notizia che riguarda da vicino il mondo del calcio italiano e tocca profondamente anche la Toscana. Nella notte, infatti, si è spento all'età di 58 anni Igor Protti. Ex straordinario attaccante, capocannoniere di Serie A, B e C, e autentica leggenda e bandiera del Livorno, Protti lottava da tempo con coraggio e determinazione contro una grave malattia.
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Scomparsa Protti, la nota della Fiorentina: “Esempio indelebile di forza e dignità”
Non appena si è diffusa la tragica notizia, la Fiorentina ha voluto esprimere tutto il proprio dolore e la propria vicinanza attraverso un toccante messaggio di cordoglio pubblicato sui propri canali social:
"L'ACF Fiorentina si unisce al dolore della famiglia e di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti. Con la stessa determinazione e lo stesso coraggio mostrato in campo, ha affrontato la sua sfida più difficile, lasciando un esempio indelebile di forza e dignità".
Il calcio italiano perde non solo un bomber implacabile dell'era romantica della Serie A, capace di fare la storia in piazze passionali come Bari, Messina e appunto Livorno, ma soprattutto un uomo di straordinario spessore umano, stimato unanimemente da compagni, avversari e tifoserie di tutta Italia.
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