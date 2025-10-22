Rapid-Fiorentina, i convocati: Pioli lascia Gosens e Kean a Firenze

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Europa Conference League contro il Rapid Vienna . Si gioca domani, giovedì, alle 18:45. Il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati che vede assenze importanti, sia in chiave offensiva che difensiva.

Fuori dai convocati ci sono Robin Gosens e Moise Kean. Il terzino tedesco non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale, mentre l’attaccante italiano rimane a Firenze per proseguire lavoro individuale e recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni della squadra.