la lista

Rapid-Fiorentina, i convocati: Pioli lascia Gosens e Kean a Firenze

I convocati di Pioli verso la sfida al Rapid Vienna: due esclusi eccellenti dalla lista
Redazione VN

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Europa Conference League contro il Rapid Vienna. Si gioca domani, giovedì, alle 18:45. Il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati che vede assenze importanti, sia in chiave offensiva che difensiva.

Fuori dai convocati ci sono Robin Gosens e Moise Kean. Il terzino tedesco non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale, mentre l’attaccante italiano rimane a Firenze per proseguire lavoro individuale e recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni della squadra.

Il resto della rosa è regolarmente a disposizione di Pioli, compreso Kospo "sottratto", come vi avevamo anticipato ieri, alla Primavera impegnata a Varsavia in Youth League. Di seguito l'elenco completo.

