Pioli le prova tutte: tra i cambi contro il Bologna anche Sabiri

il marocchino fa così il proprio esordio stagionale
Minuto 65 di Fiorentina-Bologna: Stefano Pioli, sotto 2-0 nel punteggio, si gioca la carta Abdelhamid Sabiri al posto di Nicolussi Caviglia per cercare di recuperare il risultato. Per il centrocampista offensivo marocchino, rientrato in estate dopo un paio di prestiti ad Al-Fayha ed Ajman, si tratta dell'esordio assoluto stagionale in partite ufficiali.
Poco dopo il 3-0 di Dallinga è stato annullato, mentre in seguito, al 74', Gudmundsson ha realizzato il rigore del 2-1 e della speranza per la squadra viola.