Sulla rete dello 0-3 del Bologna, poi annullata per fuorigioco, la curva Fiesole, quest'anno in Ferrovia causa lavori al Franchi, insieme a tutto il Franchi, ha perso completamente la pazienza verso la Fiorentina, comprendendo società, squadra e allenatore.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie La Fiesole al 3-0 (poi tolto): “Ci avete rotto il c***o”. E spunta la Serie B
news viola
La Fiesole al 3-0 (poi tolto): “Ci avete rotto il c***o”. E spunta la Serie B
La curva Fiesole, seguita da tutto lo stadio, perde la pazienza vedendo l'atteggiamento in campo della Fiorentina: i cori
Sono partiti con il coro "Ci avete rotto il c***o", passando poi per "Se andiamo in Serie B vi facciamo un c**o così", per chiudere con il solito coro contro Daniele Pradè. Dunque, una vera e propria perdita della pazienza, dopo lo scempio visto fino a questo momento in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA