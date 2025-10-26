Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie La Fiesole al 3-0 (poi tolto): “Ci avete rotto il c***o”. E spunta la Serie B

news viola

La Fiesole al 3-0 (poi tolto): “Ci avete rotto il c***o”. E spunta la Serie B

La Fiesole al 3-0 (poi tolto): “Ci avete rotto il c***o”. E spunta la Serie B - immagine 1
La curva Fiesole, seguita da tutto lo stadio, perde la pazienza vedendo l'atteggiamento in campo della Fiorentina: i cori
Matteo Bardelli Redattore 

Sulla rete dello 0-3 del Bologna, poi annullata per fuorigioco, la curva Fiesole, quest'anno in Ferrovia causa lavori al Franchi, insieme a tutto il Franchi, ha perso completamente la pazienza verso la Fiorentina, comprendendo società, squadra e allenatore.

Sono partiti con il coro "Ci avete rotto il c***o", passando poi per "Se andiamo in Serie B vi facciamo un c**o così", per chiudere con il solito coro contro Daniele Pradè. Dunque, una vera e propria perdita della pazienza, dopo lo scempio visto fino a questo momento in campionato.

Leggi anche
Pioli le prova tutte: tra i cambi contro il Bologna anche Sabiri
Fiorentina-Bologna, i numeri del Franchi: sotto i 20mila spettatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA