Fiorentina-Bologna, i numeri del Franchi: sotto i 20mila spettatori

Il dato sui tifosi al Franchi di Firenze per la sfida di campionato tra Fiorentina e Bologna: questa volta siamo sotto i 20mila spettatori
Matteo Bardelli Redattore 

Ecco i numeri di Fiorentina-Bologna, direttamente dal botteghino. Un pubblico viola presente al Franchi, che si fa sentire, nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione e il momento più che negativo.

Stando a quanto fa sapere la società gigliata, sono stati emessi 19.445 tagliandi, con un incasso lordo di €476.077,00. Si tratta di numeri vicini al sold out, vista la situazione data dai lavori di restyling in corso.

