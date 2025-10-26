Poco dopo l'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Bologna, l'arbitro Federico La Penna ha fischiato un calcio di rigore in favore dei viola per un presunto fallo di mano del difensore rossoblù Lucumì in area su un tiro a botta sicura di Kean.
Rigore tolto alla Fiorentina col Var a inizio ripresa: la ricostruzione
Episodio da moviola a inizio ripresa: La Penna prima concede il rigore ai viola, poi lo revoca
Il Var però lo ha richiamato al monitor, perché a una revisione delle immagini da una parte non c'è tocco di mano del colombiano (parata di Skorupski), ma in ogni caso un attimo prima c'era mano a sua volta dell'attaccante della Nazionale. Poco dopo, ecco il gol del 2-0 del Bologna con Cambiaghi su assist di Holm.
