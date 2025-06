Orsi critica la scelta viola: “Dzeko? Nessuno punta sui talenti italiani”

L'ex portiere Nando Orsi , ha parlato al portale News.Superscommesse.it, del ritorno in panchina di Stefano Pioli e dell'arrivo in viola di Edin Dzeko:

"Pioli è un allenatore che conosciamo tutti. Ha portato uno Scudetto al Milan e si è tolto tante soddisfazioni in carriera. Non so dove potrà arrivare la sua Fiorentina, però credo che le ambizioni della piazza e della città siano alte. Potrà sicuramente dire la sua in campionato. Nelle prime otto posizioni ci sono tutte squadre con grandi tecnici e per questo credo che il livello competitivo sarà molto alto".