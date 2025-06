Pioli vuole Ismael Bennacer. CorSport: “Commisso contatta il Milan. La trattativa”

La Fiorentina ha messo gli occhi su Ismael Bennacer e ha già avviato i primi contatti con il Milan . L’interesse nasce dalla necessità di trovare un nuovo regista di centrocampo dopo gli addii di Adli, Folorunsho e, salvo sorprese, Cataldi. L’idea di Pioli, che conosce bene Bennacer e lo considera un elemento chiave, ha spinto il club viola a sondare il terreno, approfittando del fatto che il Marsiglia non riscatterà il giocatore e che il Milan, sotto la guida di Allegri, non ha intenzione di reintegrarlo in rosa.

Dal punto di vista tecnico, Bennacer sarebbe un colpo ideale. Con Pioli ha vissuto il momento migliore della sua carriera, contribuendo allo scudetto 2022, e le sue qualità — regia, pressing, dinamismo — sarebbero perfette per interpretare al meglio le idee del nuovo allenatore. La sua intesa con un centrocampista creativo come Fagioli potrebbe offrire equilibrio e qualità al centrocampo viola. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma ci sono le basi per lavorarci seriamente, in attesa che il giocatore rientri ufficialmente a Milano. Lo scrive il Corriere dello Sport.