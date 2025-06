VN – Quale futuro per Cataldi? La Fiorentina ha preso la sua decisione

Arriva un'altra decisione in casa Fiorentina dopo i tanti mancati riscatti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche Danilo Cataldi farà ritorno nel suo club di origine, la Lazio, ritrovando in panchina l'allenatore che lo ha portato a giocare una delle sue migliori stagioni della sua carriera, Maurizio Sarri. Il club viola ha deciso di non riscattarlo per 4 milioni. Scelta che è stata presa dopo il cambio allenatore, perché Raffaele Palladino aveva espressamente richiesto la sua permanenza a Firenze.