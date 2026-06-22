Continua la composizione dello staff tecnico di Fabio Grosso alla Fiorentina, dopo l'arrivo di Claudio Filippi come allenatore dei portieri, ecco che il club viola si prepara ad accogliere un altro innesto. Infatti, come riportato da TMW, Paratici avrebbe scelto Damià Abella, ex calciatore spagnolo, classe 1982, che dal 2021 è diventato match analyst. Un ruolo che l'ex Barcellona ha svolto prima con il Watford e poi per quattro stagioni con il West Bromwich, sempre in Inghilterra.
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Non solo Filippi, Paratici ha scelto un altro innesto: arriva dall’Inghilterra
Dopo Filippi, pronto un nuovo innesto per lo staff tecnico di Fabio Grosso alla Fiorentina: in arrivo dall'Inghilterra Damià Abella
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