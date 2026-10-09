Rileggi tutte le cinque notizie più lette della giornata di ViolaNews
VIDEO - Vanoli: "A Pongracic sarebbe servito di più stare qua, ha giocato poco"
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- Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Mastantuono o Gnonto? Dubbio trequarti
- Dragusin, l'agente: "Almeno due anni alla Fiorentina, poi un top club"
- Manfredini a VN: "Grosso? Avrei aspettato. Il calcio non faceva per i Della Valle"
- Montella-Turchia, è finita. L'ex viola liquidato con una nota freddissima
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