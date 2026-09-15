Domani spazio alle conferenze stampa: è il turno di Pedro Goncalves e WIlly Gnonto
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Oggi la Fiorentina sfiderà il Pisa in Coppa Italia, ma domani sarà una giornata dedicata alle presentazioni. Come annunciato dal club gigliato, al Viola Park parleranno Willy Gnonto e Pedro Goncalves:
"ACF Fiorentina informa che domani, mercoledì 16 settembre, alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Gnonto e Gonçalves."
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