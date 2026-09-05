Mandragora c'è, così come i nuovi acquisti. I convocati del Torino
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Tra poche ore il Torino affronterà la Fiorentina di Grosso. Per gli uomini di Abate sarà un match cruciale, dopo un avvio di stagione stentato. Ecco i convocati Granata, con l'assenza di Cesare Casadei.
MascardiPerriSiviero
Belghali
Biraghi
Carrascosa
Coco
Cömert
Comuzzo
Fortini
Patterson
Ismajli
Bragança
Cacciamani
Fitz-Jim
Gineitis
Ilkhan
LuongoMandragoraOristanio
Aboukhlal
Adams
Kulenovic
Simeone
Vlašić
Zapata
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