Mandragora c'è, così come i nuovi acquisti. I convocati del Torino

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS FROSINONE

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Tra poche ore il Torino affronterà la Fiorentina di Grosso. Per gli uomini di Abate sarà un match cruciale, dopo un avvio di stagione stentato. Ecco i convocati Granata, con l'assenza di Cesare Casadei.

MascardiPerriSiviero
Belghali
Biraghi
Carrascosa
Coco
Cömert
Comuzzo
Fortini
Patterson
Ismajli
Bragança
Cacciamani
Fitz-Jim
Gineitis
Ilkhan
LuongoMandragoraOristanio
Aboukhlal
Adams
Kulenovic
Simeone
Vlašić
Zapata

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