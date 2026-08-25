David Guetta su firenzedintorni.it: "Differenza tecnica netta con la Roma. O la Fiorentina è sopravvalutata o Grosso ha sbagliato approccio."
VIDEO - Ma Oulai? Grosso: "Non lo vedo solo come vertice basso"
Su firenzedintorni.it, David Guetta analizza il clamoroso tonfo patito dalla Fiorentina contro la Roma alla prima di campionato:
"La Roma era più forte, ma si sapeva, solo che nessuno poteva immaginare che ci fosse questa differenza tecnica e i casi sono due: o stiamo sopravvalutando la Fiorentina, più o meno come un anno fa di questi tempi, oppure la colpa è tutta di Grosso che ha sbagliato formazione e approccio tattico
E’ chiaro che sarebbe meglio “la seconda che ho detto”, però converrà tenere in piedi entrambe le ipotesi, almeno fino a quando non ci sarà una controprova sul campo"
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Peggio di così non si può, ma niente drammi. Folle la gestione del caso Kean, ora esterni
Esclusive
Grosso, se serve tempo perché perderne con giocatori fuori dal contesto?
Esclusive
A Roma in campo una Fiorentina di carta velina
Rassegna stampa
Ferrara: "Grosso si ispira al 'Piolismo'. La Fiorentina a Roma ha fatto piangere"
Rassegna stampa
CorSport: "Kean-Como, s'inserisce un'altra società. Dal VP pretendono una cosa"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti