Su firenzedintorni.it, David Guetta analizza il clamoroso tonfo patito dalla Fiorentina contro la Roma alla prima di campionato:

"La Roma era più forte, ma si sapeva, solo che nessuno poteva immaginare che ci fosse questa differenza tecnica e i casi sono due: o stiamo sopravvalutando la Fiorentina, più o meno come un anno fa di questi tempi, oppure la colpa è tutta di Grosso che ha sbagliato formazione e approccio tattico

E’ chiaro che sarebbe meglio “la seconda che ho detto”, però converrà tenere in piedi entrambe le ipotesi, almeno fino a quando non ci sarà una controprova sul campo"

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