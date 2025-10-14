Gattuso regala l’esordio a Piccoli, e l’Italia fa subito il 3-0

Rino Gattuso può trarre buone indicazioni da Italia-Isreale. Gli Azzurri hanno trionfato per 3-0, con le reti di Retegui (doppietta) e Mancini. Proprio il difensore centrale della Roma ha segnato il tris pochi istanti dopo l'ingresso per Roberto Piccoli. L'attaccante viola è alla prima presenza in nazionale, ed è entrato al novantesimo. Si può dire che abbia portato fortuna a Gattuso. Il tecnico sta ruotando molti attaccanti, e Piccoli vuole ricavarsi il suo spazio. Adesso tornerà alla Fiorentina, e dovrà cercare di sfruttare le sue occasioni.